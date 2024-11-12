Никодимов день 13 ноября: народные приметы, погода и именины

Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Спиридона и Никодима. Чем отличились святые за свою жизнь и о чем говорят народные приметы в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Спиридон, обладая даром исцеления, странствовал по деревням, утешая страждущих и даруя надежду. Никодим, живя в уединении, писал книги о духовной жизни, в которых отражалась его вера и любовь к Всевышнему. Однажды судьба свела их вместе, когда Спиридон пришел в трудный час к Никодиму, чтобы попросить совета. В их беседе родилась искра вдохновения, и они решили объединить свои силы. Через годы их имена стали символами святости.

День их памяти 13 ноября в разных регионах празднуется по-разному, однако основным остается молитвенное чтение и участие в богослужениях, где верующие собираются для почитания святых. Утром в храмах проходят литургии, на которых священники произносят слова благодарности преподобным. Также в этот день принято совершать благотворительность, помогая нуждающимся.

Приметы

Если снегирь свистит — скоро наступит зима;

Съесть в этот день блюдо из курицы — к счастью;

Чтобы защититься от порчи, 13 ноября нужно положить в карман нитку зеленого цвета, а вечером перед сном ее сжечь;

Потеря пуговицы в этот день говорит о наличии сглаза;

Если рыбаки поссорились между собой — всю зиму рыбалка будет неудачной;

Фото: [ freepik.com ]

Ясная и солнечная погода 13 ноября — к сильному порывистому ветру;

Не принято в этот день предлагать работу и соглашаться на нее, иначе не будет успеха в делах;

Не стоит разговаривать с малознакомыми людьми, чтобы не привлечь неприятности.

Именины в этот день празднуют: Яков, Иннокентий, Николай, Трофим, Иван, Петр, Александр, Всеволод, Артемий, Роман.

Ранее стали известны вкусовые предпочтения большинства россиян.