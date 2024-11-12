Никодимов день 13 ноября: народные приметы, погода и именины
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Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Спиридона и Никодима. Чем отличились святые за свою жизнь и о чем говорят народные приметы в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Спиридон, обладая даром исцеления, странствовал по деревням, утешая страждущих и даруя надежду. Никодим, живя в уединении, писал книги о духовной жизни, в которых отражалась его вера и любовь к Всевышнему. Однажды судьба свела их вместе, когда Спиридон пришел в трудный час к Никодиму, чтобы попросить совета. В их беседе родилась искра вдохновения, и они решили объединить свои силы. Через годы их имена стали символами святости.
День их памяти 13 ноября в разных регионах празднуется по-разному, однако основным остается молитвенное чтение и участие в богослужениях, где верующие собираются для почитания святых. Утром в храмах проходят литургии, на которых священники произносят слова благодарности преподобным. Также в этот день принято совершать благотворительность, помогая нуждающимся.
Приметы
- Если снегирь свистит — скоро наступит зима;
- Съесть в этот день блюдо из курицы — к счастью;
- Чтобы защититься от порчи, 13 ноября нужно положить в карман нитку зеленого цвета, а вечером перед сном ее сжечь;
- Потеря пуговицы в этот день говорит о наличии сглаза;
- Если рыбаки поссорились между собой — всю зиму рыбалка будет неудачной;
Фото: [freepik.com]
- Ясная и солнечная погода 13 ноября — к сильному порывистому ветру;
- Не принято в этот день предлагать работу и соглашаться на нее, иначе не будет успеха в делах;
- Не стоит разговаривать с малознакомыми людьми, чтобы не привлечь неприятности.
Именины в этот день празднуют: Яков, Иннокентий, Николай, Трофим, Иван, Петр, Александр, Всеволод, Артемий, Роман.
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