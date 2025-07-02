Никогда не купят свое жилье: зумеры будут арендовать квартиру всю жизнь — почему

По данным исследования, проведенного девелопером Level Group, только 7% зумеров приобрели свое жилье, а 44% вовсе не имеют квартиры в собственности. Главные причины — экономическая недоступность и нежелания молодого поколения жить в старых квартирах, доставшихся от родителей, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

По словам эксперта, анализ ситуации с жильем среди российских зумеров действительно отражает глубокую трансформацию, где экономические барьеры переплетаются с культурными сдвигами.

«И номер один в этом списке — это экономическая недоступность недвижимости: только 7% зумеров купили жилье самостоятельно, а 44% вообще не имеют квартиры в собственности», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не в последнюю очередь такая недоступность обусловлена рыночными ставками по ипотеке, добавил он.

«Для льготной ипотеки требуется значительный доход семьи для комфортных выплат. После рождения ребенка и ухода матери в декрет доход отца, несмотря на все меры поддержки, должен оставаться достаточным», — отметил Мехтиев.

Вторая причина — это сознательный выбор аренды как мобильности: 65% зумеров живут отдельно от родителей, но лишь 7% — в собственной квартире.

«При этом 30% арендуют жилье за свой счет, 12% — с родительской помощью, а 25% делят жилплощадь с друзьями или живут в общежитиях. Мобильность не должна быть ограничена и поэтому зумеры воспринимают недвижимость как «бремя», ограничивающее свободу переездов, смены работы или образа жизни. Аренда (особенно апартаментов с гибкими условиями) позволяет адаптироваться к динамичной карьере», — подчеркнул эксперт.

Третья причина — разрыв с советской моделью. Советская модель распределения жилья (квартиры как гарантия стабильности) теряет актуальность, отметил Мехтиев.

«Зумеры не хотят жить в устаревшем жилье, доставшемся от родителей, предпочитая современные локации с digital-инфраструктурой. Список можно продолжать, но основной вывод прост — сдвиг есть, но сознание и в этом случае определяется бытием, пусть даже это «бытие» — норма, доставшаяся в наследство», — заключил эксперт.

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