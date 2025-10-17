«Никогда не успокоится»: почему бывший муж певицы Sia требует от нее 250 тыс. долларов в месяц

Бывший муж певицы Sia пытается взыскать с нее алименты в размере более 250 тыс. долларов ежемесячно. Ранее ее экс-супруг работал врачом, после чего, как он утверждает, оставил свою профессию ради совместного медицинского бизнеса с Sia, который оказался недолговечным. Теперь Дэн Бернард финансово зависим от бывшей супруги и настаивает на выплатах, которые помогли бы ему поддерживать привычный «роскошный образ жизни». Дело находится в суде.

Психолог Марианна Абравитова отметила, что на Западе очень развита тема, когда люди подают на алименты к своим бывшим супругам и выигрывают эти дела.

«Поэтому я не удивлюсь, если он действительно будет получать алименты, но вряд ли в таком размере, который он хочет. Потому что подача совершенно неправильна с психологической точки зрения. То есть, он обосновывает это тем, что он привык к роскошному образу жизни, привык ни в чем себе не отказывать, так и заявляет об этом в социум. Так и заявляет об этом прямо, не находя каких-то других аргументов, не завуалировав это. А люди не любят, когда выпячивается богатство и этот гедонизм, который он демонстрирует», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В данном случае сработают внутренние программы судей, продолжила психолог.

«Не придется назначать такую сумму алиментов, хотя какую-то, вполне возможно, назначат. Если же совсем откажут, конечно, он не перестанет пытаться это делать, потому что человек, если он заявляет именно так о своих потребностях, он никогда не успокоится. Как же ему жить-то тогда дальше? Если бы он упаковал свое заявление иначе, то я не удивлюсь, что вполне возможно, близко к этим деньгам он бы получал», — подчеркнула Абравитова.

Запад, по словам эксперта, это совершенно другая планета, другая стихия и подход к жизни. Там иной мировоззренческий фундамент.

«Поэтому с нашей точки зрения, когда мы смотрим на них, как они живут и воспринимают эту жизнь, это немножко неловко. Это странно для нас. А им, конечно, возможно, неловко смотреть в нашу сторону. Если бы в нашей стране муж подал на жену на алименты, потому что он привык хорошо жить, мы бы все очень громко смеялись», — заключила психолог.

Ранее стало известно, что грозит груминг-салону в Котельниках, где покалечили собаку.