Швыряли и били по морде: что грозит груминг-салону в Котельниках, где покалечили собаку

В груминг-салоне в Котельниках произошел инцидент, в результате которого собака породы мальтипу получила травмы во время стрижки. После посещения салона собака стала вести себя странно, и при осмотре в ветеринарной клинике у нее были обнаружены множественные порезы и раны, включая большую рану за ухом, пишет телеграм-канал Baza. Хозяйка потребовала от салона предоставить видеозапись стрижки, на которой видно, как грумер грубо обращался с собакой, швырял ее и наносил удары по морде. Какое наказание ожидает владельцев студии, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Несмотря на видеодоказательства, салон отрицает свою вину, ссылаясь на то, что в ветеринарном заключении лишь предполагается, что порезы могли быть получены во время работы грумера. Хозяйка планирует подать заявление в полицию на грумера и готовит судебный иск к руководству салона. Она может рассчитывать на возврат денежных средств за стрижку, расходы по ветеринарному обслуживанию, а также возмещение морального вреда, который был причинен действиями сотрудников салона, сообщил юрист Капштык.

«Удары, которые наносились грумером, могут быть квалифицированы либо как мелкое хулиганство, либо вплоть до написания заявления в полицию о грубом обращении с животными. Это уже уголовная статья. Поэтому в данной ситуации, конечно, выигрыш в суде за некачественно оказанные услуги можно оценивать на 100%», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Хозяйке необходимо предоставить договор оказания услуг, чек на оплаченные услуги, а также заключение ветеринаров и видео, доказывающее причиненный вред животному.

«Размер суммы зависит от обоснованности заявленных хозяйкой требований, а также от решения суда. В ходе судебного разбирательства как раз могут выясниться такие факты, как то, что грумер, производивший услуги, может быть и не зачислен в штат. Тогда возникнет вопрос непосредственно к руководству — это основание для проверки деятельности данного салона со стороны правоохранительных органов», — заключил Капштык.

