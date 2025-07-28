«Никто, кроме нас!»: как появилась элита армии и почему 2 августа празднуется День ВДВ

Каждый год 2 августа в десятках российских городов звучат слова поздравлений, раздаются марши и сине-голубые флаги взмывают в небо — страна отмечает День Воздушно-десантных войск. Праздник, давно ставший символом воинского братства, мужества и военной славы, посвящен элите армии — десантникам, или как их часто называют, «крылатой пехоте». Подробнее о празднике — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История войск

Дата приурочена к первому массовому десантированию, состоявшемуся 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем. Тогда 12 парашютистов были сброшены с бомбардировщика ТБ-3, продемонстрировав высокую эффективность нового рода войск. Это событие стало официальной точкой отсчета истории ВДВ.

ВДВ начали активно развиваться в годы Великой Отечественной войны. Советский Союз стал одной из первых стран, где воздушно-десантные формирования приобрели стратегическое значение. К 1945 году в состав Красной армии входили пять воздушно-десантных корпусов. В послевоенные годы началось формирование постоянных дивизий, таких как 76-я Псковская, 98-я Ивановская и 106-я Тульская дивизии. В 1990-х и 2000-х годах десантники активно участвовали в боевых операциях в Чечне, Южной Осетии, Сирии и на других направлениях. По данным Минобороны, ВДВ сегодня являются высокомобильным видом войск, способным выполнять задачи в любой точке мира.

Символика и традиции

Этот день ежегодно отмечается в России как профессиональный праздник с 2006 года — после утверждения указа президента № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Символами ВДВ стали голубой берет и тельняшка с синими полосами, официально утвержденные в 1969 году. Праздничная форма, как правило, дополняется нарукавными шевронами, медалями и флагом войск — с куполом парашюта на фоне зеленого и голубого цветов. Девиз «Никто, кроме нас!» появился в середине 1980-х годов и сегодня широко используется в военной и гражданской среде.

Фото: [ медиасток.рф ]

По традиции, 2 августа десантники, как действующие, так и ветераны, собираются в парках, на мемориалах, у памятников. Особой популярностью пользуются городские фонтаны, которые стали неофициальным символом праздника. В городах-героях проходят показательные выступления парашютистов, церемонии возложения цветов, а также спортивные соревнования. По данным Ассоциации ветеранов ВДВ, многие десантники совершают в этот день прыжки с парашютом — как дань памяти и боевому братству.

В крупных городах на День ВДВ вводятся усиленные меры безопасности. На улицы выводятся дополнительные наряды полиции, вводятся ограничения на продажу алкоголя, особенно вблизи парков и мест проведения массовых мероприятий. Особое внимание уделяется дежурству медиков, особенно в жаркую погоду.

Праздник играет важную роль в военной культуре России. По данным ВЦИОМ, большинство россиян считают ВДВ элитой армии и ассоциируют их с мужеством, патриотизмом и готовностью к самопожертвованию. Ветераны-десантники активно участвуют в общественной жизни: занимаются патриотическим воспитанием молодежи, поисковыми экспедициями и благотворительными инициативами.

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