Нобелевской премии 2025: лауреты за открытия в медицине и физике

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в двух категориях: физиология или медицина, а также физика. Имена лауретов в других сферах будут озвучены вплоть до 13 октября. Престижные награды были присуждены за значительные научные достижения, которые открывают новые горизонты в понимании иммунной системы и квантовых технологий. Имена победителей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нобелевская премия по физиологии или медицине

Лауреаты:

Мэри Брункоу, Институт системной биологии, Сиэтл, США;

Фред Рамсделл, Институт иммунотерапии рака Шона Паркера, Сан-Франциско, США

Симон Сакагути, Университет Осаки, Япония.

Ученые были удостоены премии за открытия в области периферической иммунной толерантности. Они выявили роль регуляторных Т-клеток и гена FOXP3 в предотвращении аутоиммунных заболеваний. Эти исследования стали основой для разработки новых методов лечения рака, аутоиммунных заболеваний и улучшения результатов трансплантации органов.

Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.

Нобелевская премия по физике

Лауреаты:

Джон Кларк, Университет Калифорнии в Беркли, Великобритания;

Мишель Деворе, Йельский университет, Франция;

Джон Мартинис, Университет Калифорнии в Санта-Барбаре, США.

Ученые были награждены за открытия в области макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрических цепях. Их работы продемонстрировали, как квантовые явления могут проявляться в макроскопических системах, что стало основой для развития квантовых технологий, таких как квантовые компьютеры, криптография и сенсоры.

Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.

