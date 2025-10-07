Нобелевской премии 2025: лауреты за открытия в медицине и физике
Фото: [сommons.wikimedia/Jennifer 8. Lee]
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в двух категориях: физиология или медицина, а также физика. Имена лауретов в других сферах будут озвучены вплоть до 13 октября. Престижные награды были присуждены за значительные научные достижения, которые открывают новые горизонты в понимании иммунной системы и квантовых технологий. Имена победителей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Нобелевская премия по физиологии или медицине
Лауреаты:
- Мэри Брункоу, Институт системной биологии, Сиэтл, США;
- Фред Рамсделл, Институт иммунотерапии рака Шона Паркера, Сан-Франциско, США
- Симон Сакагути, Университет Осаки, Япония.
Ученые были удостоены премии за открытия в области периферической иммунной толерантности. Они выявили роль регуляторных Т-клеток и гена FOXP3 в предотвращении аутоиммунных заболеваний. Эти исследования стали основой для разработки новых методов лечения рака, аутоиммунных заболеваний и улучшения результатов трансплантации органов.
Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.
Нобелевская премия по физике
Лауреаты:
- Джон Кларк, Университет Калифорнии в Беркли, Великобритания;
- Мишель Деворе, Йельский университет, Франция;
- Джон Мартинис, Университет Калифорнии в Санта-Барбаре, США.
Ученые были награждены за открытия в области макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрических цепях. Их работы продемонстрировали, как квантовые явления могут проявляться в макроскопических системах, что стало основой для развития квантовых технологий, таких как квантовые компьютеры, криптография и сенсоры.
Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.
