Суперлуние 7 октября: когда и где увидеть Луну в максимальном блеске в Москве

В ночь с 7 на 8 октября жители России смогут наблюдать первое осеннее суперлуние — полнолуние, совпадающее с прохождением Луны через перигей, ее ближайшую к Земле точку орбиты. Это редкое астрономическое явление делает спутник визуально крупнее и заметно ярче обычного. В столице его можно будет увидеть уже вечером во вторник, сразу после восхода Луны. Подробности о явлении — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Яркая Луна

Суперлунием астрономы называют полнолуние, которое происходит вблизи перигея — точки орбиты, где Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. В этот момент лунный диск кажется немного крупнее и ярче, чем при обычном полнолунии.

По информации NASA, при суперлунии Луна визуально увеличивается примерно на 7% и становится до 15% ярче, чем обычно. Эффект увеличения диска Луны особенно заметен при наблюдении, когда Луна находится низко над горизонтом. Это связано с так называемой лунной иллюзией — психологическим эффектом, при котором Луна кажется еще больше из-за сравнения с наземными объектами.

Суперлуние не влияет на движение Луны, приливы или климат в значимых масштабах. Однако оно остается популярным среди любителей астрономии и фотографов благодаря своей зрелищности и редкости: в среднем такие явления происходят от трех до шести раз в году, но идеально яркие суперлуния — гораздо реже.

Лучшие виды на Луну

В октябре 2025 года пик суперлуния наступил 7 октября в 06:47 по московскому времени, однако для наблюдателей в столице оптимальное время придется на вечер тех же суток. Восход Луны в Москве — в 17:32, и наблюдать ее можно будет всю ночь при ясной погоде до утра 8 октября. Луна будет находиться низко над горизонтом, что создает эффект визуального увеличения — известную «лунную иллюзию».

Лучше всего наблюдать суперлуние из мест с открытым видом на восток: Воробьевы горы, Поклонная гора, набережные Москвы-реки, смотровые площадки и парки. При этом уже 8 октября в 15:27 Луна подойдет к нашей планете на минимальное расстояние — менее 360 тыс. км. В это время она будет выглядеть заметно больше и ярче, чем во время минилуния (апогея).

