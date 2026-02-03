Шестые сутки в холоде: жители Бодайбо ждут тепла на 30-градусном морозе

В городе Бодайбо Иркутской области продолжается чрезвычайная коммунальная ситуация. Шестые сутки подряд местные жители вынуждены обходиться без центрального отопления в условиях сибирских морозов, достигающих 30 градусов ниже нуля, пишет Lenta.ru со ссылкой на соцсети.

Авария, приведшая к масштабному отключению, произошла 29 января. Причиной стал перемерзший водовод, выход из строя которого парализовал работу четырех городских котельных. В результате без тепла остались более 140 многоквартирных домов, а общее число отключенных потребителей превысило 1300 человек.

Работы по восстановлению идут с переменным успехом. Согласно официальным сообщениям монтаж временного резервного трубопровода уже завершен и две котельные даже запущены в тестовом режиме. Однако ключевая проблема до сих пор не решена: в магистральных трубах образовалась массивная ледяная пробка, которая блокирует подачу теплоносителя в дома. Пока она не растает, запуск системы остается невозможным.

Между тем жители города отмечают, что в ночное время на улицах не было видно аварийных бригад, что вызвало у них дополнительные вопросы к коммунальным службам. Ситуация осложняется экстремально низкими температурами, которые не только усугубляют бытовые неудобства, но и замедляют процесс устранения самой ледяной пробки. Местные власти и экстренные службы продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации.

