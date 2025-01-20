Новая глава: стало известно о возможном возвращении Меладзе в Россию

Певец Валерий Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу своего отца Шоты Меладзе, сообщил SHOT. Эзотерик Майя Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что артист может вернуться на Родину окончательно, однако это будет долгий процесс, который потребует месяцы или даже годы.

По ее словам, для возвращения в Россию Меладзе нужно будет переосмыслить текущее положение и приготовиться к жертвам. На данный момент певец может быть не готов к такому шагу, обстоятельства вынуждают его ждать подходящего момента, уточнила таролог.

«Заграницей его ждут взлеты и падения. Возможно, он сможет реализоваться в новых проектах, обрести новую аудиторию или укрепить свою карьеру, но судьба останется переменчивой. Все будет зависеть от его гибкости и способности адаптироваться», — предсказала эзотерик.

После возвращения в Россию Меладзе ждет «новая глава» в жизни, продолжила Королева. Ключевую роль в его судьбе будет играть общественное мнение. Не все поддержат этот шаг, певцу нужно быть готовым к критике. Перед возвращением Меладзе стоит запастись внутренней силой и ждать перемен, заключила гадалка.

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