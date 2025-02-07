Новая крупная вспышка произошла на Солнце — как это отразится на людях

Одна из самых мощных в текущем всплеске активности вспышек произошла на Солнце 6 февраля. Эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ присвоили событию класс M7.7 — вспышка не достигла высочайшего X класса, но оказалась близкой к нему. Как это повлияет на Землю — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам экспертов, в февральском всплеске активности Солнце этот стал вторым по силе, уступив место вспышке от 3 февраля, достигшей уровня M8.8. Новая крупная вспышка произошла в самой крупной области на обращенной к Земле стороне Солнца.

Рост активности Солнца начался в феврале — с 3 по 4 число произошло 40 вспышек, но потом их число снизилось. Астрономы считают это признаком перехода к накоплению энергии, нежели к исчерпанию вспышечных возможностей. Новая крупная вспышка, вероятно, подтвердила мнение экспертов. По их словам, обстановка требует внимательного наблюдения в течение суток. Несмотря на то, что на данный момент магнитных бурь не прогнозируется, вероятность воздействия мощной вспышки на Землю велика, потому что центр взрыва находится в области максимального влияния на планету.

Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний. В этот период врачи рекомендуют воздержаться от чрезмерных нагрузок, пить больше воды и избегать стресса.

Ранее стало известно о назначении нового главы «Роскосмоса».