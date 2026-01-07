Новая логистическая артерия: Таджикистан и Узбекистан создают грузовой коридор из Китая в обход Казахстана

Таджикистан и Узбекистан приступают к реализации совместного инфраструктурного проекта, который изменит карту грузопотоков в Центральной Азии. Страны готовятся к запуску нового транспортного коридора, который обеспечит прямой доступ китайских товаров на рынки региона, минуя территорию Казахстана.

Как сообщает издание DKNews.kz со ссылкой на заявление Министерства транспорта Таджикистана, основная цель инициативы — создание альтернативы действующим маршрутам. В настоящее время подавляющий объем грузов из Китая, следующих в Центральную Азию и дальше, транзитом проходит через Казахстан. Новый коридор призван диверсифицировать логистические цепочки, уменьшив зависимость стран от единственного транзитного направления.

По оценкам экспертов, реализация проекта позволит не только обеспечить стратегическую автономию, но и даст конкретные экономические преимущества. Ожидается, что новый путь сократит как сроки доставки товаров, так и общие логистические издержки для бизнеса. Ключевыми задачами, как отмечают инициаторы, являются ускорение грузопотока, сокращение очередей на пограничных переходах и снижение транспортных расходов.

Запуск этого маршрута знаменует собой важный шаг в развитии региональной логистики, открывая перед Таджикистаном и Узбекистаном новые возможности для усиления своих позиций в качестве транзитных хабов на Великом шелковом пути.

