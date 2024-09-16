Новая магнитная буря: сколько продлится и как защититься от последствий

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю этим утром 16 сентября. Об этом свидетельствует график на официальном сайте лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Подробнее о магнитных изменениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз магнитных бурь

Изменения в магнитосфере начались в понедельник с 9:00 по московскому времени и продлятся до 15:00 вторника. Пик магнитной бури придется на период с 12:00 до 18:00 16 сентября. Вероятность возникновения сильного магнитного шторма в понедельник — 30%, во вторник — 35%.

Снижение активности магнитосферы начнется с 00:00 во вторник, 17 сентября. Окончательное возвращение показателей к норме произойдет с 12:00 до 15:00.

Как защититься?

Магнитные бури способны вызывать неприятные симптомы. Например, головокружения, бессонница, изменение пульса и давления. Также могут наблюдаться усталость, апатия и плохое настроение.

Для того, чтобы эти симптомы проявлялись максимально незаметно, врачи советуют в дни изменения магнитосферы больше отдыхать, отказаться от тяжелой и жирной пищи, а также не употреблять алкоголь и снизить уровень стресса.

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