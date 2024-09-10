Терапевт Омарова раскрыла неочевидную причину плохого настроения

В современном мире все больше людей пребывают в плохом настроении. Кто-то списывает это на усталость или переутомление, но его причиной могут стать и проблемы со здоровьем. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каких витаминов может не хватать организму при плохом настроении.

Она отметила, что многие начинают прибегать к антидепрессантам и транквилизаторам, но они не решают проблему, а лишь временно притупляют симптомы.

«Причины плохого настроения, депрессии и тревожности нужно знать. Их много, но чаще всего упускают из виду дефицит витаминов В9 и В12. После большого количества исследований было выявлено, что при дефиците В9 и В12 увеличивается риск депрессии и тревожности», — заявила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таким образом, люди хуже реагируют на терапию антидепрессантами и транквилизаторами.

«Кроме того, у народов, у которых уровень фолиевой кислоты в организме выше, реже встречается депрессия. Поэтому нужно учитывать эту причину в первую очередь. Также есть наблюдение, что у людей с депрессией уровень в крови снижен уровень Омега-3, а она улучшает работу мозга», — заключила терапевт.

Снижается уровень Омега-3 и во время беременности. Врач подчеркнула, что именно по этой причине происходит послеродовая депрессия.

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