Новая мощная магнитная буря обрушится на Землю вечером 25 марта: прогноз по часам

Новая магнитная буря накроет Землю уже вечером во вторник, 25 марта. Причиной возмущений стал рост скорости солнечного ветра из корональной дыры. Согласно прогнозу, буря продержится практически три дня. Подробнее о геомагнитных изменениях по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Первые изменения в магнитосфере начнутся во вторник, 25 марта, с 6:00. До 9:00 ожидается слабая геомагнитная буря. Уже с 12:00 она перейдет в умеренную и продержится до 21:00, после чего мощность опустится до 4 (малая геомагнитная буря).

С полуночи среды, 26 марта, буря снова увеличится до умеренной и сохранится на этом уровне до 21:00 четверга, 27 марта. Это будет последний пик геомагнитных возмущений. Уже с 21:00 уровень бури снизится до 4 и продержится еще сутки — до 21:00 пятницы, 28 марта. После чего, до 31 марта, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Возможные последствия и способы защиты

Большинство людей в период магнитных бурь ощущают ухудшение самочувствия. Однако, как объясняют врачи, геомагнитные возмущения не способны провоцировать развитие каких-либо патологий, они лишь усиливают уже имеющиеся хронические заболевания.

Чтобы этот период прошел с минимальной нагрузкой на здоровье, специалисты советуют отказаться от тяжелой пищи в пользу более легкой и полезной, а также снизить физические нагрузки. Желательно избегать стресса и больше отдыхать. Важно следить за показателями артериального давления и пульса. При необходимости, обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Ранее стало известно, что дожди и сильные ветер ждут жителей Москвы и Подмосковья на неделе.