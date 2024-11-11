Киберэксперт Кокорева рассказала о преимуществах анонимной почты

Анонимные почтовые адреса могут стать надежным средством защиты персональной информации и безопасного общения. Такое мнение в интервью изданию «Газета.ru» высказала киберэксперт Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru.

Использование анонимайзеров в электронной почте дает пользователям возможность скрывать свой настоящий адрес при отправке и получении писем. Таким образом, мошенникам становится сложнее отслеживать или использовать личную информацию.

Кроме того, использование анонимных адресов позволяет снизить риски, связанные с фишингом и утечками данных, так как в случае взлома сайта основной почтовый ящик будет защищен. Анонимные почтовые адреса нельзя взломать, так как у них нет пароля.

Эксперт посоветовала выбирать для использования только проверенные сервисы, разработанные крупными IT-компаниями.

Ранее сообщалось о том, что жителям Подмосковья рассказали, как восстановить доступ к аккаунтам, взломанным мошенниками.