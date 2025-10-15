Новая вспышка на границе Афганистана и Пакистана: почему вековая линия Дюранда снова в огне

Афганистан на протяжении последних десятилетий остается одной из наиболее нестабильных стран мира. Его современная история включает череду конфликтов, смену режимов и международные вмешательства, оказавшие значительное влияние на внутреннюю жизнь государства и регион в целом. И сейчас продолжаются столкновения на границе Пакистана и Афганистана, передают СМИ со ссылкой на вооруженные силы страны. Виноваты ли в этом западные империалисты, и что не поделили Исламабад и Кабул, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Разделяй и властвуй

Граница между Афганистаном и Пакистаном, известная как линия Дюрана, была проведена в 1893 году между Британской Индией и Афганистаном по соглашению между британским дипломатом Мортимером Дюрандом и эмиром Абдур-Рахманом Ханом. Целью договора было разграничить сферы влияния двух держав и создать буфер между Британской Индией и Россией. Линия протянулась примерно на 2,6 тыс. км через горные районы, разделив территории пуштунских и белуджских племен, что в дальнейшем стало одной из причин региональной нестабильности. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что британцы проводили границы по своему усмотрению, не задумываясь о народах.

«Когда Пакистан был под ними, он был частью индийской колонии, тогда еще не разделенного Индостана. А попытки завоевать Афганистан англичанами предпринимались много раз, но результата не дали. И они провели линию Дюранда с выгодой для Пакистана. А Афганистан с этим не согласен», — пояснил эксперт.

Произошло это в 1947 году: Афганистан отказался признавать линию Дюранда международной границей, утверждая, что соглашение было заключено с Британской Индией и утратило силу. Пакистан, напротив, считает ее законной границей и в последние годы усилил контроль, построив заграждения и пограничные пункты. Главный камень преткновения между странами — разделение пуштунских земель и вопрос о правомерности колониального соглашения, которое до сих пор влияет на отношения Кабула и Исламабада. Кроме того, политолог Светов отметил, что несогласие связано и с тем, что племена в регионе кочуют из одной области в другую.

«Их территории, по которым они перемещаются, произвольно разделили, поэтому это напряжение существует. Стычки происходили регулярно. Кроме того, Пакистан вооружал и контролировал антиправительственные силы, когда советские войска находились в Афганистане, помогая законному правительству. Разведка там их работала очень активно. Пакистан был перевалочной базой. И Исламабад сам вооружил и подготовил тех людей, которые сегодня не хотят подчиняться никому», — заявил эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

В декабре 1979 года Советский Союз ввел ограниченный контингент войск в Афганистан по просьбе тогдашнего правительства страны, чтобы поддержать его в борьбе с вооруженными формированиями моджахедов. Военные действия продолжались почти десять лет. В 1989 году советские войска полностью покинули Афганистан, передав контроль афганскому руководству во главе с президентом Мохаммадом Наджибуллой.

Затяжной кризис для Афганистана

После ухода советских войск Афганистан погрузился в затяжную гражданскую войну. В 1992 году правительство Наджибуллы пало, а различные фракции моджахедов начали борьбу за власть. В результате столкновений столица Кабул была частично разрушена. В 1996 году движение «Талибан» установило контроль над большей частью территории страны и провозгласило Исламский Эмират Афганистан. На территории Афганистана в этот период базировались международные экстремистские организации.

После терактов 11 сентября 2001 года США и их союзники начали военную операцию в Афганистане против Талибана и связанных с ним группировок. Власть Талибана была свергнута, и при поддержке международного сообщества было сформировано новое временное правительство. В последующие годы в стране проходили выборы, создавались органы государственной власти, армия и полиция. Однако вооруженное сопротивление продолжалось, особенно в сельских районах.

С 2014 года НАТО и США постепенно сокращали свое военное присутствие, передавая ответственность за безопасность афганским силам. Несмотря на это, движение Талибан усиливало позиции, расширяя контроль над многими провинциями. В 2020 году в Дохе было подписано соглашение между США и Талибаном, предусматривающее вывод иностранных войск и начало переговоров между афганскими сторонами.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

В августе 2021 года Талибан без значительных боевых действий занял Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, а Исламский Эмират Афганистан был восстановлен. С этого момента власть полностью сосредоточена в руках движения Талибан. Международное сообщество не признало правительство официально, но поддерживает контакты по гуманитарным вопросам. По словам политолога Светова, такая тенденция показала лишь одно — желание афганцев существовать самостоятельно.

«Афганистан пытались покорить многие века, но они ни под кем жить не хотят. Не получилось у англичан, не получилось у нас и у американцев. А пакистанцы пытаются это делать. Вот отсюда это напряжение, давние обиды и конфликты», — заявил эксперт.

Британские мины войны

Причем ситуация для региона патовая не только из-за Афганистана, поскольку британские империалисты успели напакостить и на других территориях, отметил политолог Светов.

«В этом регионе заложенное англичанами до сих пор взрывается. Это конфликты между Индией и Пакистаном из-за Джамму и Кашмира, а также с Индией и Китаем из-за Тибета и многие другие. Англичане со своим принципом “Разделяй и властвуй” во многих местах разделили так, что новые государства с этим не соглашаются», — выразил мнение специалист.

При этом эксперт считает, что конфликтная ситуация между Пакистаном и Афганистаном не перерастет в крупную войну.

«Столкновения не примут характера большой войны, ибо у новых руководителей Афганистана нет желания воевать с мощным соседом. И сил у них нет, у них и внутри страны все еще проблема есть. Им нужно международное признание, а если они будут воевать, с этим будет сложно», — заявил он.

Также влияет и связь Исламабада с властями Саудовской Аравии, поскольку между странами действует договор о безопасности и обороне, выразил мнение политолог.

«Кроме того, в Пакистане огромное всегда было влияние Китая. Там с экономикой неважно, китайцы туда вкладывают много инвестиций, в том числе они связаны и с морскими портами», — отметил эксперт.

Незавершенный кризис

По данным ООН и Всемирной продовольственной программы, около 20 млн жителей Афганистана нуждаются в продовольственной поддержке. Экономика страны переживает глубокий спад, уровень безработицы высок, а инфраструктура нуждается в восстановлении. Международные организации продолжают доставлять гуманитарную помощь, однако ее объемы не покрывают всех потребностей населения.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

С 2023 года периодически обостряются отношения между Афганистаном и Пакистаном, включая вооруженные инциденты на границе. Несмотря на заявления о стремлении к урегулированию, ситуация остается напряженной. И влиять на ситуацию могут и внешние силы, заверил политолог Светов.

«Существуют проекты создания железной дороги, которая пройдет через Афганистан к портам в Аравийское море. И в этот проект хотели, чтобы включился Иран, Россия и страны Средней Азии. И этот проект много лет уже разрабатывается, готовится, и как только доходит речь до того, что надо подписать и начинать стройку, возникают сразу какие-то напряжения вооруженные», — заключил Светов.

Имеется в виду проект Трансафганской железной дороги, которая соединит узбекскую железнодорожную сеть с пакистанскими железными дорогами через территорию Афганистана. В 2023 году сообщалось, что Пакистан, Афганистан и Узбекистан подписали совместный протокол о строительстве этой магистрали. Предполагалось, что проект будет завершен к концу 2027 года, а к 2030-му объем грузоперевозок планируют довести до 15 млн тонн в год.

Ранее стало известно, кто может завершить конфликт России и Украины.