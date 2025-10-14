Президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине, передает ТАСС. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как турецкий лидер может повлиять на конфликт между Москвой и Киевом.

По мнению Трампа, президент Турции может решить данную проблему, поскольку его уважают как в России, так на Украине. Однако, как считает политолог Аграновский, это не поможет разрешить первопричины конфликта.

«Эрдоган не сможет повлиять на вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной, потому что конфликт Москвы и Киева — это не чьи-то субъективные интересы. Нельзя просто попросить Россию: “Давайте сядем и договоримся”», — пояснил эксперт.

Политолог напомнил, что боевые действия на территории Украины начались из-за того, что Запад перестал учитывать основополагающие интересы России.

«Эрдоган никаким образом закончить конфликт не может, а вот Трамп как раз может. От Трампа целиком и полностью зависит продолжение конфликта на Украине. Если интересы России будут учтены, причем не какие-то глобальные интересы, а именно жизненные интересы, то конфликт закончится за 24 часа. Он такую возможность имел и даже сейчас имеет, если прекратит поставлять вооружение, финансовую помощь и разведданные Украине», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо.