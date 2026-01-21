Новая жизнь старых иномарок: как рынок переключился на «маломощные» кроссоверы и седаны

Российский рынок параллельного импорта оперативно адаптировался к резкому повышению утилизационного сбора. Как сообщает журнал Motor , несмотря на новые правила, импортеры нашли выгодную нишу — в страну начали активно ввозить подержанные иномарки с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, которые не попадают под самые высокие ставки.

Ключевое изменение — привязка сбора к мощности, а не только к объему двигателя. Это сделало невыгодным ввоз мощных автомобилей, за которые теперь нужно платить сотни тысяч и даже миллионы рублей сверх таможенных пошлин. В ответ бизнес переориентировался на модели, остающиеся привлекательными по цене. В основном речь идет о компактных кроссоверах и седанах.

В список выгодных для ввоза попали 16 моделей, включая немецкие марки Volkswagen, Audi и BMW с дизельными двигателями, а также корейские Hyundai и Kia. Например, стоимость ввоза подержанного кроссовера Hyundai Venue (123 л. с.) 2021–2022 года выпуска со всеми сборами и доставкой до Москвы оценивается в 2,2 млн рублей. Популярностью пользуются и газовые версии седанов Hyundai Sonata и Kia K5 (около 146 л. с.), попадающие под льготные тарифы.

Таким образом, несмотря на заявленные цели поддержки отечественного автопрома и новых китайских брендов, фискальные нововведения привели к буму ввоза конкретных подержанных иномарок, которые по совокупной стоимости часто оказываются выгоднее новых автомобилей.

