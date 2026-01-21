Политика поддержки отечественного автопрома все больше напоминает борьбу с покупателем, а не создание конкурентной среды. Как сообщает издание «Пятое колесо», ключевым инструментом стало увеличение утилизационного сбора, которое чиновники рассматривают как логичный источник пополнения бюджета и стимул для покупки машин российской сборки. В Минпромторге уверены, что эта мера коснется лишь владельцев мощных авто, которые «смогут оплатить» повышенный сбор.

Однако отраслевые эксперты предупреждают о противоположном эффекте. По их мнению, такая политика не стимулирует спрос, а лишь снижает общие объемы продаж, подавляя конкуренцию и окончательно отпугивая покупателей от рынка. Продажи российских машин продолжают падать, а цены — расти, что свидетельствует о провале текущей стратегии.

Альтернативные меры господдержки, такие как льготное кредитование на 37,2 млрд рублей, оказываются малоэффективными из-за массы ограничений. Планы властей жестко регулировать рынок такси и каршеринга, разрешая только автомобили из утвержденного перечня, также свидетельствуют о курсе на административное спасение индустрии.

При этом перекупщики, которых власти обвиняют в оттоке капитала, заявляют, что, напротив, помогают гражданам, предлагая машины дешевле официальных дилеров и исправно пополняя бюджет налогами.

Аналитики предлагают реальные стимулы — например, бесплатные парковки для владельцев российских авто, — но эти идеи отвергаются как слишком сложные. Проще, по мнению чиновников, продолжать увеличивать фискальную нагрузку, перекладывая проблемы автопрома на плечи конечных потребителей.

Ранее сообщалось, что подорожание автомобилей связали с одновременным увеличением утильсбора и НДС.