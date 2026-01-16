Новоафонская пещера в два раза популярнее: куда на самом деле едут россияне на Новый год

Новогодние каникулы 2026 года показали значительный рост популярности Абхазии среди российских туристов. Согласно официальным данным, отели курорта Гагра в праздничный период были заполнены на 80%.

Как заявил глава управления по туризму администрации Гагрского района Дамей Базба, увеличение спроса на зимний отдых в республике связано с появлением новых гостиничных объектов, развитием инфраструктуры и стабильной ситуацией с электроснабжением, в отличие от прошлогодних проблем, которые могли отпугивать путешественников.

Значительный рост посещаемости также зафиксирован на ключевых туристических объектах. Новоафонская пещера приняла за новогодние праздники более 11 тысяч человек, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот рост демонстрирует, что Абхазия успешно развивает свой туристический потенциал вне традиционного летнего сезона.

