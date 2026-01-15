Золотое кольцо привлекает все больше путешественников

Сервис для организации путешествий OneTwoTrip изучил статистику бронирований отелей в городах Золотого кольца — одного из наиболее известных туристических маршрутов России. Аналитики выяснили, какие направления пользовались наибольшим спросом в 2025 году и сколько в среднем стоило проживание. Исследование показало, что интерес к поездкам по историческому маршруту продолжает расти: по сравнению с 2024 годом число заказов увеличилось на 7%, об этом « Газете.Ru » сообщили в пресс-службе компании.

Представители сервиса отметили, что расширение маршрута Золотого кольца, о котором недавно объявили в правительстве, является закономерным шагом на фоне повышенного интереса к внутреннему туризму. По их словам, добавление к девяти основным городам еще 49 населенных пунктов, включая территории Тверской и Нижегородской областей, позволит путешественникам открывать для себя новые локации.

В компании подчеркнули, что туристы все чаще стремятся изучать не только крупные культурные центры, но и небольшие самобытные города, села и природные зоны. Расширенный маршрут, по мнению экспертов, даст импульс развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах и сделает поездки по стране более разнообразными и гибкими.

Средняя стоимость проживания в гостиницах городов Золотого кольца в 2025 году составила около ₽7 000 за ночь. Для сравнения, годом ранее этот показатель находился на уровне ₽8 300. Таким образом, путешественники стали чаще выбирать более доступные варианты размещения.

Анализ показал, что почти половина всех бронирований — 44,9% — приходилась на одиночных туристов. За год количество таких поездок выросло на 19%. Пары составляли 39,8% клиентов, однако их доля сократилась на 12%. Путешествия втроем выбирали 8,7% россиян, что на 7% меньше, чем годом ранее, а вчетвером отдыхали лишь 5% туристов — этот показатель снизился сразу на 47%. Остальные заказы приходились на компании из пяти и более человек.

Самым популярным городом маршрута в 2025 году стал Ярославль: на него пришлось 31,7% всех бронирований. Средняя стоимость гостиничного номера в этом городе составила ₽7 200 в сутки. Второе место занял Владимир с долей 24,6% и средней ценой размещения около ₽5 500. Третью строчку рейтинга заняла Кострома — 12,4% бронирований при стоимости проживания примерно ₽7 450 за ночь.

Далее по популярности следуют Иваново с долей 9,3% и средней ценой ₽5 900, Суздаль — 7,7% и ₽14 100, Сергиев Посад — 5,9% и ₽5 700. Переславль-Залесский выбрали 5% туристов при средней стоимости ₽7 250. В конце списка оказались Ростов Великий и Углич — по 1,8% и 1,6% бронирований соответственно, где проживание обходилось в среднем в ₽5 650 за ночь.

