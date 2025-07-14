Новое реалити-шоу «Погоня»: список участников первого выпуска, правила и кто выиграл 500 тыс. рублей

Новое реалити шоу «Погоня» с участием звезд стартовало на канале ТНТ. Первый выпуск вышел 13 июля. Подробнее о правилах игры, участниках и первых победителях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Убегать и прятаться

Первой локацией для «погони» стал парк ВДНХ. Участникам необходимо продержаться 80 минут и не быть пойманными. На 15 звезд — 15 людей в черном. Для того, чтобы выбить участника из игры, ловцам необходимо сорвать с его спины ленту. У игроков есть специальные смартфоны для связи друг с другом.

На территории парка много мест, в которых можно спрятаться, однако отсидеться в кустах не получится — в случае, если участник находится на одном месте более трех минут, его игровой смартфон начинает издавать звуки, выдавая игрока.

Кроме того, в течение игры участникам предлагают выполнить задания, которые увеличивают количество получаемых ими денег за минуту. На старте сумма составляет 5 тыс. рублей в минуту, успешно выполнив второе задание, участники начинают зарабатывать 10 тыс. рублей в минуту, а после третьего задания — 15 тыс. рублей. Главный денежный приз получают игроки, которые дошли до финиша с лентой на спине.

Участники первого выпуска и задания

Среди 15 звезд, принявших участие в первой «Погоне»: экстрасенс Лина Джебисашвили, блогеры Николай Сердюков, Алексей Столяров, Вера Бондарева и Дина Мирная, актеры Магомед Муртазаалиев и Владислав Прохоров, ведущие спортивных телеканалов Максим Васильчук и Камиля Харисова, комики Михаил Стогниенко и Солбон Бальжиминаев, мастер спорта по регби Русиета Едиджи, балерина Анастасия Волочкова, «Миссис Россия-2024» Людмила Рожнева, а также ультрамарафонец и сотрудник МЧС Алексей Крицков. Ведущие шоу — актеры Вячеслав Чепурченко и Олег Гаас.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Погоня» ]

В первом задании участникам нужно было собрать шесть шариков с фигурами, которые были расположены возле шести разных павильонов, и отнести их к определенной точке. Игроки не справились с предложенным заданием, не успев найти всего один шар. Позже участникам предложили сдать местоположение другого игрока, получив при этом на свой личный счет 50 тыс. рублей, однако никто так и не решился прослыть подлецом.

Во втором задании игроки должны были собраться все вместе в указанной точке, но не все участники смогли до нее дойти, поэтому даже не узнали условия задания. Выполнив следующую миссию, игроки могли получить бонус в виде увеличения ставок: 15 тыс. рублей в минуту. Для прохождения задания нужно было по очереди дергать одну из 12 цепей, которые крепились к клетке с ловцами. Две из них открывали клетку, а остальные были безопасны. Условием для получения бонуса была закрытая клетка, однако экстрасенс Лина Джебисашвили, выбиравшая первой, сразу дернула одну из цепей, которые открывают клетку. Она призналась, что сделала это специально, чтобы «поиграть».

В следующей миссии звезды играли с ловцами в мини-игры. Проигравший надевал утяжелители на свои ноги, а выигравший — выбирал, кому из участников их передать. По итогу игр, утяжелители оказались на всех, кроме Алексея Столярова, а ультрамарафонец Алексей Крицков убегал от ловцов с двумя парами утяжелителей.

Финал и победители

Последняя миссия заключалась в поиске коробок с камнями разного цвета. Всего было восемь коробок и четыре цвета. Эти камни было необходимо установить на постаменты на пристани, однако цвета не должны повторяться. Если один из игроков уже занял цвет, то нашедшему такой же нужно было искать дальше. Так в финале оказались: Лина Джебисашвили, Николай Сюрдюков, Магомед Муртазаалиев и Алексей Крицков.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Погоня» ]

После этого финалистам нужно было добежать от пристани до финиша, не попавшись ловцам, количество которых было увеличено. Добраться с лентами на спинах удалось лишь двоим — Лине и Николаю. На двоих они выиграли 500 тыс. рублей.

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