Новолуние 23 августа: что категорически нельзя делать за три дня до даты и после

Новолуние — это время обновления и новых начинаний, но астрологи советуют быть особенно внимательными в период за три дня до и три дня после этой даты. В августе Новолуние состоится 23 августа. Что нельзя делать в это время, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, это время повышенной чувствительности, когда эмоции и подсознание особенно восприимчивы к внешним воздействиям.

«Не рекомендуется принимать важные решения, так как эмоциональный фон в этот период может искажать реальность. Отложите подписание контрактов, крупные покупки и другие серьезные шаги», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также не следует вступать в конфликты, продолжила она. Чувствительность возрастает, поэтому даже небольшая ссора может перерасти в серьезный конфликт.

«Нельзя перегружать себя работой — энергия в этот период понижена. Не стоит браться за сложные проекты или работать сверхурочно. Дайте себе время отдохнуть и восстановиться», — посоветовала Астратова.

Заниматься экстремальными видами спорта тоже не стоит — повышается риск травм и несчастных случаев.

«Не злоупотребляйте алкоголем и другими вредными веществами: они могут усилить негативное влияние новолуния на эмоциональное состояние. Вместо этого, посвятите это время отдыху, медитации, творчеству и планированию будущего. Сосредоточьтесь на своих целях и мечтах, и новолуние станет для вас временем позитивных перемен», — заключила астролог.

