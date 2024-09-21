Новые школы, дороги и помощь пенсионерам: экономист объяснила, что изменится в России в 2025 году

Центробанк сообщил о хороших прогнозах роста экономики в России. О чем это говорит и что изменится в стране, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, несмотря на то, что санкционное давление на Россию с большой вероятностью в ближайшие годы сохранится, регулятор прогнозирует сохранение существенных темпов роста российской экономики в 2025 году.

«Об этом свидетельствует достаточно высокий уровень потребительской и инвестиционной активности и практически минимальный уровень безработицы в стране. Прогнозы ЦБ соответствуют и ожиданиям Минэкономразвития — рост ВВП в уходящем году планируется на уровне 3,9%. Еще в апреле этого года речь шла о 2,8%, что практически в полтора раза меньше нового оптимистичного прогноза», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, отметила Проданова, Минэконоразвития повысило ожидания в сторону относительно более высоких темпов роста ВВП вплоть до 2027 года.

«Наших граждан волнует вопрос о том, как на них скажется увеличение ВВП в стране, и тут важно понимать, что от рост заработной платы не планируется, так как он связан не с ВВП, а с ростом производительности труда. Но есть и другие приятные изменения: создание новых рабочих мест, рост инвестиций в инфраструктуру, то есть строительство школ, больниц, дорог», — добавила она.

Кроме того, по ее словам, возможно повышение доступности и качества социальных услуг, появление новых социальных программ, направленных на помощь пенсионерам, малоимущим гражданам и другим категориям лиц.

Ранее экономист объяснила, как изменятся пенсии с 2025 года.