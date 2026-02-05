Возобновление серийного производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М «Белый лебедь» вызывает серьезную озабоченность в руководящих кругах НАТО. Как сообщает американское издание 19FortyFive, уникальные ударные возможности этих самолетов, продемонстрированные в ходе СВО, западными экспертами оцениваются как «недостижимый для Запада уровень».

Эти дальние ракетоносцы играют ключевую роль, выступая в качестве высокоскоростных платформ для запуска новейших крылатых ракет Х-101, а в будущем — и гиперзвукового оружия. Такие характеристики позволяют им наносить удары по целям, оставаясь вне зоны действия современных систем ПВО, поставляемых Украине странами альянса. По мнению аналитиков, обновленные «Белые лебеди» сохраняют критическое значение для поддержания стратегического паритета и сдерживания.

