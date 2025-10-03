Новогодние праздники становятся все ближе, как и разговоры о долгих январских каникулах, которые пройдут с 31 декабря по 11 января. И выбор отдыха на это время — один из самых важных этапов для удачной встречи Нового года. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дала ряд полезных советов по новогоднему отдыху и рассказала, как не разориться на нем.

Как отметила эксперт, присматривать билеты на российские направления следует уже сейчас, поскольку пока что курс рубля не просел, и инфляция держится в рамках. Ближе к праздникам цены могут вырасти по отелям от 15% до 50%.

«Если говорить об авиабилетах, то на предновогодние даты, начиная с 25-26 декабря по 31 декабря, самые дорогие билеты. Если есть желание полететь заранее, до Нового года, то лучше просматривать билеты сейчас. Стоит отметить, что четверг, пятница, суббота — это самые топовые дни недели по стоимости билетов», — пояснила специалист.

Также экономист посоветовала выбирать билеты в будние дни, поскольку чаще всего люди смотрят цены в свои выходные — в субботу и воскресенье.

«Если вы будете смотреть, даже выбирать в будние дни, то билеты в первой половины недели могут стоить дешевле. Плюс нужно будет периодически просматривать варианты предоставления промо-акций, скидок и распродаж на те же самые отели и гостиницы. Если есть возможность забронировать как авиабилеты, билеты на поезд, так и отели, начиная со 2-3 января по 11 января, то лучше выбрать этот вариант при рассмотрении российского направления. Если же есть желание полететь до Нового года и прихватить 31 декабря, то нужно периодически просматривать авиа и ж/д билеты на среду или воскресенье, поскольку они стоят дешевле», — заявила она.

Фото: [ медиасток.рф ]

Говоря о зарубежных направлениях, эксперт выделила в первую очередь Белоруссию как самое удобное местоположение для отдыха россиян, поскольку в стране принимаются рубли и российские карты.

«Если это страны дальнего зарубежья, где нужна валюта, то о ней лучше побеспокоиться сейчас. Начиная с 5 октября может дополнительно просесть рубль, поскольку в этот день будет заседание ОПЕК+, где будет принято решение о цене на нефть. Также 6 октября завершаются продажи валюты Минфина, что может убрать техническую опору для рубля, так как они периодически возобновляют и завершают. Поэтому до середины октября оптимально приобрести валюту доллар-евро, если планируются дальние поездки. То же самое по приобретению авиабилетов на стыковочные рейсы, так как это все в валюте переводится в рубли. Пока что еще рубль и евро в оптимальной цене», — выразила мнение специалист.

При этом в странах Европы, напомнила экономист, дата 25 декабря важнее 31 числа, поскольку у католиков Рождество отмечается именно в этот день.

«Поэтому топовые даты по авиабилетам и бронированию гостиниц придутся на 15 декабря по 26-27 декабря, это будут самые дорогие билеты. А ближе к 31 декабря в Европе и странах, где проживают католики, можно посмотреть более выгодные цены по билетам и гостиницам», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что эксперты обещают беспощадный рост курса доллара до конца 2025 года.