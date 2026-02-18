Новый кандидат в президенты Украины: есть ли у Усика шансы сменить Зеленского

Ранее Усик не исключил своего будущего в кресле главы государства. В разговоре с известными пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые выдали себя за президента Польши Кароля Навроцкого, спортсмен дал неожиданный ответ на вопрос. Политолог Аграновский напомнил, что на Украине есть практика, когда спортсмены становились политиками. Яркий пример — мэр Киева Виталий Кличко.

«Это заявление сделано больше для привлечения к себе внимания. Усик — достаточно эпатажный человек. В начале карьеры его чуть ли не считали симпатизирующим России. Потом он полностью перевернул все свои высказывания. Мне кажется, он гонится за какой-то медийностью, но чтобы претендовать на пост президента, этого явно недостаточно. Президент должен иметь хотя бы профильное образование и подготовку», — пояснил эксперт.

Специалист привел в пример бывшего президента США Рональда Рейгана. Изначально он был актером, однако после прошел большой путь в политике.

«А какой опыт у Усика? Он даже не депутат на Украине. В РФ раньше тоже была такая технология: люди, которые желали повысить свою известность, во время президентской кампании подавали документы о начале сбора подписей. Естественно, они ничего толком не собирали и никуда не проходили, но они попадали в СМИ, как те, кто претендует на пост президента. Они за достаточно скромные ресурсы получали довольно большую известность. Ничего плохого я в этом не вижу, но говорить о том, что они на что-то всерьез претендуют, я лично сомневаюсь», — заключил Аграновский.

