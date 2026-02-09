Новый образ для старой проблемы: глава Ульяновска в очках читает доклад о снегопадах

Глава Ульяновска Александр Болдакин на совещании по развитию города появился в новом образе — в очках. По его словам, это помогло ему лучше видеть и зачитать заранее подготовленный доклад, посвященный ликвидации последствий сильных снегопадов.

Мэр отметил, что сложности в уборке снега создают водители, которые оставляют автомобили на проезжей части или застревают на трамвайных путях, тем самым мешая работе спецтехники и затрудняя движение транспорта.

По данным синоптиков, с 7 по 9 февраля в городе выпало 12,2 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (47%). На ликвидацию последствий снегопада за последние сутки было направлено 193 единицы спецтехники. Приоритетными для расчистки стали пригородные территории и кварталы с многодетными семьями. В микрорайонах Луговое, Кувшиновка, Анненково, Лаишевка и Карлинское задействовали самую мощную технику предприятия «Дорремстрой»: роторные установки, грейдеры и тяжелые тракторы К-700, способные пробивать высокие снежные заносы.

