Новый старик у руля: станет ли 78-летний Трамп вторым Байденом

В США грядут выборы 47-го американского президента, в борьбе участвуют демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Редакция The New York Times подняла вопрос возраста 78-летнего экс-президента Штатов, заявив, что выступления Трампа стали все более гневными и бессвязными. Станет ли политик вторым Джо Байденом? Политолог Георгий Федоров отметил, что от старения не может спастись никто, даже такой миллиардер, как Трамп.

В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что с возрастом любые люди входят в зону риска развития заболеваний, связанных с мозговой активностью, старением.

«Даже такие миллиардеры, как Трамп, от этого риска не застрахованы. Вопрос в том, насколько он будет таким же, как Байден? Потому что он всю жизнь был более энергичным. Но то, что он стареет — это факт, и никто, даже он сам, с этим спорить не может. С природой не поспоришь», — заявил политолог.

По словам Федорова, итог американских выборов еще не предрешен. Трамп имеет определенный «электоральный потолок», который он уже весь забрал, в том числе за счет поддержки Илона Маска. Харрис, в свою очередь, обладает большим количеством денег, а ее электоральный путь не просто не закончен, она только начинает его, напомнил политолог.

«Поэтому все будет зависеть от последних дней, может, кто-то сделает какую-то ошибку. У Харрис я вижу высокие перспективы, к тому же она темнокожая женщина, что американцы любят», — отметил эксперт.

Для Москвы итог американских выборов не сыграет значимой роли. По словам специалиста, в США никогда не было пророссийски настроенных президентов. Он напомнил, что первые серьезные санкции в отношении РФ были введены при Трампе, несмотря на его менее агрессивную риторику.

«Еще раз повторюсь, нам, по большому счету, все равно, кто там будет президентом США, потому что помимо него, у них может быть множество других центров принятия решений, которые могут идти в противовес с президентом», — заключил политолог.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что новыми поставками вооружения США помогают ВСУ убивать граждан России.