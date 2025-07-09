Новый «Супермен» Джеймса Ганна: что известно о фильме

Фильм «Супермен» (ранее известный как Superman: Legacy) станет первым проектом обновленной киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Ганн не только выступает режиссером, но и лично написал сценарий картины. Съемки стартовали в начале прошлого года, а 30 июля 2024-го режиссер сообщил об их официальном завершении. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года в США. Что уже известно о кино — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Актеры и герои

Главную роль исполняет Дэвид Коренсвет, сменивший Генри Кавилла. Его партнершей стала Рэйчел Броснахэн, сыгравшая Лоис Лейн. По данным New York Post, Коренсвет заявил, что Кавилл отказался давать советы, но пожелал удачи. Главным антагонистом выступит Лекс Лютор, которого сыграет Николас Холт. Также в фильме появятся персонажи DC второго плана: Хоугерл (Изабела Мерсед), Гай Гарднер из фильма «Зеленый Фонарь» (Натана Филлион), Метаморфо (Эди Гатеги) и другие. Эти герои станут частью широкой мифологии обновленной вселенной DC.

По словам Ганна, фильм не является типичной историей происхождения героя. Это будет история молодого Кларка Кента, который уже работает журналистом в Metropolis и стремится найти баланс между своим криптонским происхождением и человеческой стороной. По данным ComingSoon.net, бюджет картины составляет около 225 млн долларов, а для окупаемости она должна собрать не менее 500 млн долларов в прокате.

Фото: [ Кадр из фильма «Супермен». Режиссер Д. Ганн. 2025 год ]

Тон и стиль

Джеймс Ганн отмечает, что фильм вдохновлен культовым комиксом All-Star Superman. В нем будет больше ярких красок, юмора и доброты, что отличает его от более мрачных версий персонажа последних лет. Сам режиссер подчеркивает: «Это фильм о доброте. В центре — человек, который старается быть хорошим, несмотря ни на что». По данным The Daily Beast, Ганн столкнулся с критикой со стороны ультраправых, которые обвинили его в продвижении «woke»-повестки, потому что Супермен в фильме осмысляется как «иммигрант с другой планеты».

Несмотря на это, команда фильма настаивает, что картина будет универсальной и доступной широкой аудитории. Ганн утверждает, что основной посыл — в поиске идентичности и моральной ответственности, а не в политике. По данным TPA Media, он хотел вернуть герою те качества, которые сделали его культовым: мужество, благородство, сострадание.

Фото: [ Кадр из фильма «Супермен». Режиссер Д. Ганн. 2025 год ]

Оценка критиков

Хотя официальных рецензий еще нет, предварительные показы для прессы и тестовых групп уже состоялись. По данным AS.com, фильм получил 91 % положительных откликов на Rotten Tomatoes. Критики отмечают искренний и жизнеутверждающий тон, хорошую игру Коренсвета и визуально стильную постановку. Однако некоторые считают фильм «излишне наивным» и критикуют персонажа Лекса Лютора за недостаточную выразительность.

Фильм «Супермен» открывает новую фазу DC — Gods and Monsters. По данным Vulture, именно от успеха этого проекта зависит судьба всей перезапускаемой вселенной. Студия делает ставку на более продуманную и целостную линейку фильмов, где Супермен станет моральным и символическим центром.

Ранее стало известно, что легенда Голливуда Майкл Дуглас ушел из кино.