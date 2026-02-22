Новый удар по кошельку: все марки бензина на АЗС «Башнефть» выросли в цене на 30 копеек

Сеть автозаправочных станций «Башнефть» объявила об очередном повышении цен на топливо. Стоимость всех марок бензина выросла на 30 копеек за литр, при этом цена зимнего дизеля осталась на прежнем уровне.

После корректировки цен литр самого популярного бензина АИ-92 теперь обойдется автомобилистам в 60,55 рубля. Его улучшенная версия АИ-92 ATUM подорожала до 61,90 рубля. Бензин АИ-95 достиг отметки 64,55 рубля за литр, а АИ-95 ATUM — 65,80 рубля. Владельцам мощных авто, заправляющихся высокооктановым АИ-100, придется платить 86,65 рубля за литр. Дизельное топливо, как и прежде, стоит 74,60 рубля.

Это уже второе повышение цен в сети за последний месяц. Предыдущее произошло 4 февраля, и тогда все марки бензина также прибавили в цене ровно 30 копеек. Более того, с начала 2026 года «Башнефть» корректирует стоимость топлива уже в третий раз — первое изменение случилось прямо в новогоднюю ночь, 1 января.

Таким образом, с учетом сегодняшнего повышения, совокупный рост цен на бензин в крупнейшей сети АЗС республики с начала года уже превысил 1 рубль на некоторых позициях. Официальных комментариев от представителей компании о причинах очередного подорожания пока не поступало.

Ранее сообщалось, что бензин АИ-92 на бирже в России подешевел на три процента за неделю.