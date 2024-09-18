«Нужно подготовиться к неожиданным смертям»: почему взрыв пейджеров «Хезболлы» — опасный шаг для Израиля

В Ливане 17 сентября у членов движения «Хезболла» начали массово взрываться пейджеры, пострадали более четырех тысяч человек, 11 из них погибли. Среди пострадавших оказался и посол Ирана. Как сообщают СМИ, за взрывами стоит израильская разведка «Моссад», которая получила доступ к устройствам еще на этапе их производства. Тайваньская компания Gold Apollo, производившая пейджеры, отрицает свою причастность. Израиль также воздержался от комментариев.

Политолог Юрий Светов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как дальше могут развиваться события и почему произошедшее — настоящий террористический акт. Эксперт напомнил, что 7 октября — годовщина вторжения группировки ХАМАС в Израиль.

«Тогда громко говорили, что время идет, а ХАМАС не разгромлен. Операция продолжается, люди гибнут, не все заложники освобождены. Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вопросы о бездействии властей — это очень неудобные вопросы. Поэтому это действительно массовое нападение и, конечно, это сделала израильская разведка», — заявил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что «Моссад» — одна из эффективнейших разведок в мире. Она имеет широкие связи и способна проводить подобного рода операции. По словам Светова, «Хезболла» обязательно ответит Израилю, и поэтому мировой общественности нужно подготовиться «к неожиданным смертям». Сейчас же произошедшее можно назвать удачной операцией Израиля, они нанесли серьезный удар по «Хезболле».

«Многие ее функционеры выведены из строя, ранены, связи порушены. Они же использовали эти пейджеры для своей внутренней связи в расчете на то, что тем самым они будут недоступны для внешнего прослушивания, и теперь надо придумывать новую систему связи, то есть определенное тактическое преимущество израильтяне получили. Причем говорят, что готовится очередная операция ЦАХАЛ, и это разобщение пошло им на руку», — отметил он.

Однако есть и другая сторона произошедшего — ранение посла Ирана. Согласно сообщениям СМИ, у политика выбит один глаз и поврежден второй.

«И тут мы возвращаемся как раз к тому обстоятельству, что Иран не ответил тогда, когда был нанесен удар по Тегерану и погиб руководитель ХАМАС. Они не ответили возможно потому, что американцы попросили их не развязывать войну. И в Иране люди, которые требовали ответа, сейчас могут задать вопрос властям: почему мы терпим. И самое опасное в этой ситуации — как среагирует Иран», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что пейджеры перед взрывом в Ливане звонили примерно 10 секунд.