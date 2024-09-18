NYT: пейджеры перед взрывом в Ливане звонили примерно 10 секунд

В американской газете New York Times рассказали о том, что предшествовало взрыву устройств. Об этом также сообщило РИА Новости со ссылкой на иностранное СМИ.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, используемых членами движения «Хезболла» в качестве закрытой системы связи. Перед детонацией устройства издавали звуковой сигнал в течение примерно 10 секунд. В результате пострадали более 2,8 тыс. человек, восемь погибли.

Среди пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который потерял один глаз и серьезно повредил другой. «Хезболла» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

Также он причастен к этой атаке и по данным американских чиновников. Взрывные устройства были спрятаны в новой партии пейджеров тайваньского производства, переделанных перед доставкой в Ливан. Их оснастили дистанционным взрывным механизмом. Специалисты предупреждают о возможности дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Сноуден объяснил, почему в Ливане произошла детонация пейджеров. Скорее всего, это была не хакерская атака.