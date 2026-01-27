О чем говорят сыпь и температура у детей: врачи рассказали о последствиях опасного вируса

Сыпь на коже может быть признаком вируса Коксаки. Заболевание опасно тем, что может вызвать у маленьких детей обезвоживание и миокардит. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая поликлиникой №5 «Путилково» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-педиатр Оксана Царегородцева.

Ранее телеграм-канал Shot писал о том, что во время отдыха в Таиланде у полуторагодовалого малыша появилась сильная сыпь — высыпания возникли даже на горле. По словам родителей, подобные симптомы наблюдаются у десятков детей, проживающих в том же отеле. Взрослые предполагают, что причиной заболевания мог стать вирус Коксаки. Врач Царегородцева подчеркнула, что вирус Коксаки относится к энтеровирусам и чаще всего поражает детей раннего возраста, особенно в условиях жаркого климата и высокой скученности, например, в туристических отелях.

«Основная опасность вируса Коксаки связана не столько с кожными проявлениями, сколько с риском осложнений. У маленьких детей на фоне инфекции может развиться обезвоживание, судорожный синдром, асептический менингит, миокардит. При этом заболевание имеет вирусную природу, а значит, что антибактериальная терапия на него не действует и может ухудшать общее состояние за счет побочных эффектов», — пояснила эксперт.

При этом профилактика такого заболевания проста в применении, отметила врач.

«Для профилактики важно тщательно мыть руки, использовать индивидуальные полотенца и посуду, избегать купания в бассейнах при признаках недомогания у ребенка, а также своевременно обращаться к врачу при повышении температуры и появлении сыпи. Самолечение, особенно антибиотиками, при подозрении на вирусную инфекцию недопустимо», — заключила Царегородцева.

