О чем молиться и почему нельзя ходить в лес: поверья и запреты на 10 сентября

С давних времен считалось, что 10 сентября не стоит свататься и желательно не ходить в лес. Также в этот день молились за родственников, страдающих алкоголизмом. Подробнее о приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О чем молиться и как улучшить торговлю

10 сентября было принято молиться преподобному Моисею Мурину об исцелении близких родственников от алкоголизма, а торговцы 10 сентября собирали в поле колоски и прятали их в укромном месте — это делало торговлю удачливой и прибыльной.

Наши предки вешали зимнюю одежду на видное место, чтобы удачно завершить полевые и огородные работы, а родившиеся в этот день люди, согласно приметам, вырастают гордыми и независимыми.

Запреты на 10 сентября

Не принято в этот день ходить в лес. Поверья гласят, что можно заблудиться. Лучше всего остаться дома, но, если такой возможности нет, необходимо взять с собой пирожок и оставить в качестве угощения лесным жителям.

Фото: [ freepik.com ]

Не самой хорошей приметой считалось жениху посещать родителей невесты в этот день — это могло привести к беде. Кроме того, 10 сентября считается не лучшим днем и для сватовства.

Приметы о погоде

Издавна по теплой и сухой погоде в этот день могли определить, что зима будет поздней. А если рябина изобилует плодами, значит следующее лето ожидается дождливым.

Также было принято считать, что полностью опавшие к 10 сентября листья березы и осины говорят о хорошем урожае в следующем году. Если в это время идут грозовые дожди, значит осень будет теплой, а красное небо на закате при высоком солнце — к ненастью.

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