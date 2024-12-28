«Обелить себя в глазах людей»: выяснилось, зачем Седокова публично обратилась в покойному Тимме

Певица Анна Седокова делится переживаниями после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы напоказ, потому что не может вести себя по-другому. Стремление к демонстрации является базисом личности знаменитости. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Спустя неделю после смерти Тиммы Седокова прервала молчание и выложила пост, в котором обратилась в бывшему мужу. «Я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — написала певица в конце. Абравитова назвала слезы и переживания Седоковой искренними. Но без публичного проявления своих чувств не обходится ни один артист, поэтому звезда делится эмоциями с поклонниками, а не переживает все внутри. По словам Абравитовой, если медийного человека закрыть в четырех стенах, он потеряет смысл жизни. Знаменитости живут не только для себя, но и напоказ, в том числе за счет этого растет их популярность.

«Если бы Седокова не жила напоказ, мы бы помнили про нее? Нет. Сейчас она — светская львица, медийная фигура, именно за частной жизнью которой следят. С одной стороны, то, что она переживает горе напоказ, — это структура ее личности, по-другому она не может. С другой стороны, Янис ушел из жизни тоже достаточно демонстрационно. Конечно, ей хочется как-то обелить себя в глазах людей, которые следят за ее жизнью, поэтому она должна дать свою версию происходящего», — добавила Абравитова.

Она отметила, что Седокова хочет показать уровень своих переживаний, чтобы вызвать сочувствие у поклонников. Психолог подчеркнула, что в рамках жизни и личности певицы, ее поведение правильно.

Фото: [ соцсети ]

Кроме того, по словам Абравитовой, то, что Седокова обращается к погибшему Тимме, присуще любому человеку, потому что людям крайне сложно отпустить близкого. В редких случаях человек может перейти границы и перестать отличать живого от мертвого. Однако психолог не считает, что Седокова может попасть в подобную ситуацию, ее психика находится в нормальном состоянии.

«Когда она будет выстраивать новые отношения, Янис станет «колокольчиком», который будет сигнализировать о том, что раньше она вела себя с ним так, и вот что получилось. Изменения в ее личности под давлением этой трагедии произошли и еще произойдут. Нельзя сказать, что она станет, например, лучше, что трагедия дала ей прозрение. Дело в коррекции, это не значит, что человек вдруг все осознал и стал иным, совершенно нет. Все-таки дело в корректировке личности», — заключила Абравитова.

Ранее стало известно, что тело Яниса Тиммы нашли в дешевом отеле. Предварительно, он покончил с собой, не сумев пережить развод.