Облачность и летнее тепло: прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю

Теплая летняя температура ждет жителей Москвы и Московской области на неделе с 15 по 18 апреля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз по дням

Во вторник ожидается облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

«Температура ночью в столице +5…+7 градусов, днем +15…+17. В Подмосковье ночью +2…+7, днем +13…+18 градусов. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду планируется переменная облачность, ночью местами слабый дождь, а днем без осадков.

«Температура ночью в Москве +5…+7, в центре +8…+10. Днем в столице +20…+22 градуса. По области ночью +2…+7, днем +17…+22 градуса. Ветер юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, а днем от 5 до 10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг, 17 апреля, сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, а днем без осадков.

«В столице температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, в центре +8…+10, днем — от +21 до +23 градусов. В Московской области ночью +2…+7, днем +18…+23 градуса. Ветер юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду», — продолжил синоптик.

Последний рабочий день на неделе также будет облачным с прояснениями. Временами возможен дождь. Ночью температура воздуха опустится до +8…+13 градусов, днем поднимется до +20…+25. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метров в секунду.

Фото: [ freepik.com ]

Атмосферное давление

Во вторник, 15 апреля, показатели атмосферного давления будут ниже нормы — 753 мм ртутного столба. В среду и четверг они поднимутся практически до нормы — 758 мм ртутного столба. Однако уже в пятницу давление упадет до 752 мм ртутного столба.

Пациенты с диабетом, гипотонией или заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут ощущать ухудшение состояния при снижении атмосферного давления. Данное состояние может сопровождаться одышкой, аритмией, слабостью, усилением чувства тревоги и рассеянностью. И наоборот, увеличение атмосферного давления способно отрицательно влиять на состояние здоровья лиц, страдающих гипертензией, метаболическими расстройствами, а также перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда.

Ранее синоптик раскрыл, какая погода ожидается в Подмосковье на Пасху.