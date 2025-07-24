БПЛА на трассах, пожар и сидящие в подвалах туристы: как Сочи пережил налет ВСУ

В ночь на четверг, 24 июля, в районе российского курортного города Сочи произошла атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны была задействована для отражения атаки. В результате падения обломков одного из аппаратов погибла женщина.Кроме того, на нефтебазе возник пожар. Люди искали укрытие на подземной парковке, в аэропорту скопилось большое количество людей, а на Крымском мосту образовалась пробка.

Подробнее об этом инциденте можно прочитать в материале «Подмосковье Сегодня»:

В Сочи и близлежащих районах жители слышали громкие хлопки и звуки, похожие на взрывы. Многие говорили, что эти звуки были настолько сильными, что двери в домах тряслись, а люди буквально подпрыгивали от их громкости.

В городе раздались сигналы тревоги. Некоторые свидетели видели дрон, который, возможно, летел со стороны Абхазии или Олимпийского парка. Затем за пределами аэропорта произошел еще один взрыв.

«Видел дрон только что. Со стороны Абхазии летел или Олимпийского парка. За аэропортом взорвался», — написал очевидец в одном из сочинских пабликов.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов был нанесен ущерб нефтебазе, которая находится на улице Таврическая. Об этом стало известно от Дениса Плишкина, руководителя федерального центра «Сириус».

В Адлере, на улице Авиационной, произошло возгорание в гаражном кооперативе из-за падения обломков.

В одном из районов города, в Адлерском, на улице Авиационной, произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия погибла женщина, еще одна получила серьезные травмы и была госпитализирована.

По информации, предоставленной телеграм-каналом «Оперативный штаб — Краснодарский край», на месте инцидента продолжают работу городские оперативные службы.

Как рассказал военный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале, системы ПВО в течение нескольких часов успешно противостояли атакам беспилотников на Сочи.

Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата упали на дорогу в Сочи.

В аэропорту Сочи после начала атаки сразу же образовалось большое скопление людей. Росавиация ввела ограничения на прилет и вылет рейсов, но через несколько часов их отменили.

Посетители и жители города пытались найти убежище в подземных автостоянках. О том, что посетители отеля Mantera были вынуждены спуститься на парковку, сообщили сами гости. Официальных сведений по этому вопросу не было.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту на фоне атаки по Севастополю экстренно перекрыли движение.