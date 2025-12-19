Обострение хронических заболеваний: к Земле приближается комета 3I/ATLAS — к чему готовиться

Межзвездная комета 3I/ATLAS уже сегодня ночью, 19 декабря, максимально приблизится к Земле. Можно ли ее увидеть и как она повлияет на жизнь людей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что комета будет максимально близко к Земле, астрономы предупреждают, что ожидания от наблюдения 3I/ATLAS в телескоп могут не оправдаться. В отличие от впечатляющих снимков с ярким хвостом, в реальности комета выглядит как слабое туманное пятнышко, даже при использовании крупных телескопов (от 250 мм в диаметре).

Наблюдать комету лучше всего в ясную ночь за городом между 23:00 и 6:00. Наиболее благоприятные условия для наблюдения сохранятся примерно до 26 декабря, после чего комета начнет удаляться от Земли, а растущая Луна будет засвечивать небо, затрудняя наблюдения.

Астролог Элиана Астратова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что комета в первую очередь повлияет на здоровье.

«Приближаясь к Земле, комета может усилить общую нервозность и тревожность. Людям с чувствительной нервной системой рекомендуется уделить особое внимание своему эмоциональному состоянию: избегать стрессовых ситуаций, практиковать медитацию или другие техники релаксации, достаточно отдыхать. Возможно обострение хронических заболеваний, поэтому рекомендуется соблюдать профилактические меры», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, энергии кометы могут вызвать чувство неопределенности и беспокойства. Возможны перепады настроения, раздражительность и повышенная эмоциональность. Важно сохранять позитивный настрой, общаться с близкими, заниматься любимыми делами, чтобы поддержать внутренний баланс, посоветовала астролог.

В деловой сфере и в личных отношениях возможны неожиданные повороты и изменения планов. Не стоит принимать спонтанные решения и ввязываться в авантюры. Рекомендуется проявлять осторожность в финансовых вопросах и избегать конфликтов в общении. Лучше будет сосредоточиться на текущих задачах, проявить гибкость к изменениям, заключила Астратова.

