«Обостренное чувство к собственной персоне»: психолог объяснила, почему рэпер Гуф вылетел из шоу «Сокровище императора»

Известный российский рэп-исполнитель Алексей Долматов (GUF) в последнем выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» покинул проект вместе со своей сестрой. Причиной проигрыша стало нежелание музыканта выполнять многие из предложенных ему заданий. Например, собрать 8 человек из местных жителей и попросить их встать в нужные позы, несмотря на то, что он единственный из участников знал китайский язык. Также Алексей отказался просить деньги у прохожих китайцев, за него это сделала сестра — Ольга

Долматова задели и шутки ведущих, и комментарий его сестры о том, что они бы не проиграли, если бы у Алексея был «другой настрой». В начале первого выпуска Михаил Галустян представил рэпера как человека, который побывал в космосе, оставаясь при этом на Земле, а в конце серии он подбодрил Алексея, назвав его хорошим отцом. Позже оказалось, что исполнителя задели комментарии ведущего. «Все знают, что я плохой отец», — ответил на это музыкант.

Почему Долматов находился в столь нестабильном эмоциональном состоянии и почему он не решился выполнять задания наравне с другими участниками, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

«Обычно шоу подобного рода используются медийными личностями для того, чтобы стать популярнее, поднять популярность или вернуть ее. Конечно же, поехав на такое шоу, со стороны Гуфа стояла задача поднять свою популярность, потому что ему ее не хватает. Из-за нехватки, из-за того, что ему хочется вперед и вверх с достаточно высокой скоростью, которой в его жизни сейчас нет, он и попал на это шоу», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что триггер у него всего один и он сыграл. Пара вылетела из шоу именно из-за этого триггера Алексея.

«Это очень обостренное чувство к собственной персоне, и, конечно, он хотел бы быть звездой, к которой особое отношение, которую все носят на руках и восхваляют, а тут получается, что он был поставлен в очень дискомфортные для себя условия — такие же, в общем-то, как для всех, кто участвует в этом шоу», — добавила Абравитова.

Рэпер не ожидал, что ему будет до такой степени дискомфортно и что задания настолько будут его не устраивать, добавила психолог.

«Он их воспринял как унижающие его звездность, как несоответствующие его звездности, как затрагивающие его имидж, как принижающие его и издевательские, такие как слова ведущего о хорошем отце. Поэтому все это было для него крайне неприятно, и, соответственно, он выдал то поведение, которое выдал. И логично, что в этом шоу его никто не оставил вместе с его сестрой», — продолжила эксперт.

По ее словам, когда человек идет на кастинг или на такое шоу, необходимо понимать, что это будет дискомфортно. Нужно быть философски настроенным и относиться с юмором как к себе, к собственной персоне, так и к присутствию на таких проектах.

«Такое суперсерьезное, болезненное отношение к себе и своей звездности всегда играет против человека, даже если он самая настоящая суперзвезда. Поэтому чувство юмора, философское отношение должно присутствовать для того, чтобы ты мог спокойно, комфортно, экологично оставаться в этом статусе звезды, либо становиться звездой, либо поддерживать этот статус, либо попадать в ситуации, когда звездность сметается со стола, как хлебные крошки, и приходится в определенных обстоятельствах опять отстаивать себя, как на любом реалити-шоу», — заключила психолог.

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