Образ ради популярности: психолог объяснила вызывающее поведение Розы Сябитовой в шоу «Сокровище императора»

В последнем выпуске реалити-шоу «Сокровища императора», который вышел на телеэкраны в воскресенье, 20 апреля, участники Роза Сябитова и ее сын Денис пришли к финишу последними и покинули шоу. В начале серии знаменитая сваха заявила, что ее целью является рассорить между собой всех участников, а в самый первый свой день в проекте она уже успела отпустить в адрес Натана колкие фразы.

Несмотря на это, другие участники шоу отметили, что не понимают, почему Роза ведет себя именно так, потому что знают ее как приятную женщину. Что на самом деле двигало Сябитовой на проекте «Сокровище императора», интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, Роза Сябитова варится в шоу-бизнесе достаточно давно и знает, какие стратегии работают и что такое стратегия популярности.

«Она надевает на себя разные маски, поэтому стратегия скандалистки с вызывающим поведением, с наездами, со скандалами именно в таких реалити-шоу привлекает к ней внимание. И, конечно же, эта стратегия дает результат: люди смотрят, люди интересуются — что она еще выкинет», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом ее популярность — это популярность в кавычках, она условная, темноватая, но она повышается, добавила Абравитова. Но, несмотря на это, она работает.

«Если не вдумываться в то, какой имидж она создает. По-видимому, ее это мало волнует. Главное — это успех, популярность, смотрибельность и интерес к ее персоне. Этих масок на самом деле у нее много. Если вспомнить, что она вообще делала на телевидении и в шоу-бизнесе — под куполом цирка летала, в программе «Давай поженимся» тоже переходила от образа к образу. Вот сейчас идет трансляция образа этакой свахи из народа», — добавила психолог.

Это в какой-то степени уже клише из художественных произведений русской литературы, как люди в принципе представляют себе сваху, продолжила эксперт.

«Кстати говоря, и не только русской, но и грузинской, в том числе. Это тоже вписывается сейчас в ее образ. Даже одеваться она стала, именно транслируя себя как сваху-фрика с использованием вот этого штампа и клише свахи из народа, которая и говорит очень уж народным языком, и может задать вопрос в лоб. Но, конечно, под этими всеми масками и слоями лежит очень жесткая конструкция, которую она использует для того, чтобы удерживаться на том уровне популярности, которого она пиково достигла», — отметила Абравитова.

По словам эксперта, у всех есть пик популярности и есть спады или задержки в какой-то фазе популярности.

«И она боец, надо сказать, если вспомнить, откуда она вышла, какое у нее было детство. Она пришла к успеху и не гнушается использовать любые маски и стратегии для того, чтобы удержаться за этот успех зубами и когтями», — заключила психолог.

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