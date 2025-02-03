Образцовая пара российского шоу-бизнеса под угрозой: Чумаков уже не стесняется заигрывать с другими женщинами на публике

Брак певца Алексея Чумакова и экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук оказался под угрозой. Долгое время пара считалась образцом семейного счастья в российском шоу-бизнесе, однако поведение Чумакова заставило поклонников усомниться в этом. Эзотерик Майя Королева увидела в паре обман и скрытность.

Певица Элина Чага выложила в Instagram* видео, на котором поющий Чумаков довольно дерзко обнимает ее. Карты Таро указали Королевой на возможные соблазны в браке Чумакова и Ковальчук. На их отношения могут негативно повлиять внешние факторы, заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Таролог увидела искушения, зависимости и скрытые страхи в семье.

«Выпавшие карты часто ассоциируются с обманом или скрытностью. Однако это может указывать на необходимость быть осторожным в суждениях и не делать поспешных выводов. Важно помнить, что только сами партнеры знают истинное состояние своих отношений», — отметила эзотерик.

При этом брак Чумакова и Ковальчук все-таки ждут перемены, будущее их семьи зависит от умения супругов поддерживать друг друга в любой ситуации. Несмотря на все сложности, в паре сохраняются искренние чувства и взаимная привязанность, заключила Королева.

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