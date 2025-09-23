Обвал биткоина близок: золото и серебро выходят на новый уровень и становятся «тихой гаванью»

Биткоин может обвалиться уже в скором времени, пишет директор компании Euro Pacific Питер Шифф в соцсети X. При этом золото и серебро покажут заметный рост в рамках торгов. Экономист Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, возможно ли полное обрушение биткоина.

Как отметил эксперт, золото все-таки имеет ценность вечную в сравнении с биткоином.

«Риск обрушения существует логически, но поскольку он был предметом спекуляции, и многие его владельцы отнюдь не бедные люди. Обвал происходит тогда, когда люди видят, что имеющееся на руках начинает дешеветь. После они стараются побыстрее избавиться от этого, зафиксировать хоть какую-то прибыль, или минимизировать убытки», — пояснил специалист.

По мнению экономиста, владельцами биткоинов являются состоятельные люди, по этой причине катастрофический изменений по криптовалюте ожидать не стоит.

«Поскольку здесь люди достаточно состоятельные, и у них биткоин не последнее, что у них есть, то снижения котировок обвалы не вызовет. Может быть обрушение на 10-20 единиц, но до нуля не обрушится», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что парацетамол могут запретить в США.