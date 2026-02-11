«Обычно проблема в нем»: Стерлинг объявил охоту на Евлоева, обвинив россиянина в срыве боев

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг инициировал жесткую словесную атаку на лидера рейтинга в полулегком весе, непобежденного россиянина Мовсара Евлоева (19-0). Американский боец не только резко раскритиковал репутацию Евлоева, но и предложил себя в качестве запасного бойца на его предстоящий поединок в Лондоне.

В интервью порталу Home of Fight Стерлинг сделал несколько громких заявлений. Он прямо обвинил россиянина в том, что тот является ненадежным соперником, регулярно срывающим запланированные бои.

«Я стремясь предложить себя в качестве запасного участника на этом шоу в Лондоне. Мовсар один из самых ненадежных парней, которые массово срывают бои. Обычно проблема состоит именно в нем», — заявил американец.

Это высказывание добавляет остроты их истории противостояния. В декабре 2024 года Стерлинг потерпел болезненное поражение от Евлоева, уступив тому по очкам единогласным решением судей. Теперь он, похоже, жаждет реванша.

Турнир UFC Fight Night 270 в Лондоне, намеченный на 21 марта, должен стать для Евлоева решающим шагом к титульному бою. В главном событии вечера он встретится с британцем Лероном Мерфи (17-0-1). Победитель этой встречи, по мнению экспертов, получит право сразиться с действующим чемпионом дивизиона Александром Волкановски. Однако теперь, благодаря заявлению Стерлинга, над этим боем нависла тень сомнения и дополнительная интрига.

