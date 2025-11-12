«Очень громко плакала»: очевидцы рассказали, как подросток на багги влетел в пешеходов на остановке в Тучково

В поселке Тучково Московской области тринадцатилетний подросток, управляя багги без водительских прав, совершил наезд на двух пешеходов на привокзальной площади. Инцидент произошел на тротуаре рядом с магазинами, где багги вылетел и врезался в людей, ожидавших транспорт на остановке. Пострадали женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения. Обе были госпитализированы. Подробнее о ЧП — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Местная жительница, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что одна из пострадавших очень громко плакала, а окружающие на остановке ее успокаивали.

«Это было где-то около 18 часов. Не было никаких грохотов, я проходила мимо, когда уже все произошло. Много людей набежало сразу. Девушка молодая очень сильно, громко плакала, ее какая-то женщина успокаивала, гладила. Другая пострадавшая никаких звуков не издавала. Приехало две машины скорой помощи друг за другом. Сначала молодую девушку увезли, потом вторую женщину. Говорили, что 13-летний подросток врезался», — рассказала очевидица интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По данным Минздрава Московской области, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, а другой — как средней степени тяжести. Что грозит подростку и его родителям, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

«Информации очень мало, поэтому однозначно в ходе дознания будет проверяться принадлежность данного квадроцикла, так как это особый вид транспорта, он сертифицируется Ростехнадзором, а не ставятся на учет в ГАИ. Плюс ко всему — право управления. Это собственник или родители не усмотрели?» — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако точно можно сказать, что виновник будет привлечен к административной ответственности.

«Но здесь, если есть пострадавший, попавший в больницу, есть основания для возбуждения уголовного дела, потому что будет определяться степень тяжести уже по результату оказания медицинской помощи. Поэтому в данной ситуации сейчас все зависит от органов дознания. По факту собранного материала дела будет передано уже в суд, и судья будет определять степени вины и вид наказания», — заключил эксперт.

