Один погожий день: какими будут выходные 28-29 июня в Москве и Подмосковье

Выходные дни 28 и 29 июня в Москве и Московской области будут прохладными, местами пройдут небольшие дожди. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, ожидается переменная облачность и без осадков.

«В столице ночью +10…+12, днем +20…+22 градуса. По области ночью +4…+9, днем +17…+22. Ветер северо-западный, северный, 3-8 метров в секунду», — рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 29 июня, в Москве ночью переменная облачность и без осадков. Температура от +11 до +13 градусов.

«Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +21…+23 градуса. В Подмосковье ночью переменная облачность и без осадков, днем облачно с прояснениями и небольшой дождь. Температура ночью +5…+10, днем +19…+23 градуса. Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду», — продолжил Ильин.

Последний день июня будут облачным с прояснениями. Временами возможен дождь. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

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