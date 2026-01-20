Один укол антибиотика после ЭКГ: почему врач Мясников советует не игнорировать шумы в сердце

Несмотря на обилие современных методов диагностики сердца, обычная электрокардиограмма (ЭКГ) по-прежнему сохраняет свою уникальную ценность. Об этом в эфире программы «О самом главном» заявил врач и телеведущий Александр Мясников, развенчивая миф о ее устарелости.

Как пояснил эксперт, такие методы, как ЭХО-КГ (УЗИ сердца) или ангиография, действительно позволяют визуализировать структуру и кровоток, однако они бессильны в ключевом вопросе — анализе сердечного ритма. Кардиограмма остается незаменимым инструментом для выявления аритмий. Например, случайная находка в виде экстрасистолы (внеочередного сокращения) или блокады ножки пучка Гиса — это прерогатива именно ЭКГ. При этом, как подчеркнул Мясников, важно, какая именно блокада выявлена: правой ножки или более опасной — левой.

Еще одной частой «находкой» на кардиограмме может быть пролапс митрального клапана. Если он сопровождается шумом, это рассматривается как фактор риска развития инфекционного эндокардита. В таких случаях даже рутинные процедуры, связанные с кровотечением (например, удаление зуба), требуют профилактического приема антибиотиков, чтобы не допустить попадания инфекции на клапан.

Также по кардиограмме можно заподозрить перикардит — воспаление сердечной сумки. Хотя в этом случае изменения часто сопровождаются и внешними признаками, такими как приглушение сердечных тонов. Мясников призвал врачей подробно объяснять пациентам цель каждого исследования, чтобы они понимали, что именно ищут и как интерпретировать результаты. Таким образом, ЭКГ, вопреки мнению некоторых, не только не устарела, но и остается критически важным первичным инструментом кардиолога.

