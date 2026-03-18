Один ужин и два перекуса: католики вступают в самую строгую неделю поста

До главного праздника западных христиан остаются считанные дни. В 2026 году католическая Пасха выпадает на 5 апреля, а завершению сорокадневного периода духовной подготовки — Великому посту — предшествует строгая Страстная пятница 3 апреля. Для верующих в возрасте от 18 до 60 лет этот день становится испытанием не только духа, но и тела.

Церковные правила предписывают в этот день максимально жесткий режим питания: разрешен только один полноценный прием пищи и два небольших перекуса. В остальные дни поста действует менее строгое, но тоже дисциплинирующее ограничение — отказ от мяса во все дни, за исключением воскресений и больших церковных торжеств.

Рацион в этот период должен быть простым и натуральным: овощи, фрукты, злаки. Церковь рекомендует минимизировать сладости, жирную пищу и алкоголь, чтобы телесное воздержание помогало сосредоточиться на главном.

Однако, как напоминают священнослужители, физические ограничения — лишь вспомогательное средство. Истинный смысл поста заключается в усиленной молитве, делах милосердия и отказе от шумных развлечений. Это время морального роста и подготовки сердца к встрече Светлого Христова Воскресения.

Великий пост в католической традиции длится 40 дней — в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитве. Отсчет начинается с Пепельной среды, которая в 2026 году пришлась на 18 февраля. Завершается пост Страстной неделей, посвященной воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, его распятии и смерти. Кульминацией становится Пасха — праздник Воскресения Христова.

В разных странах существуют свои кулинарные традиции, связанные с постом. В Италии, например, готовят блюда из нута и трески, в Польше — особый суп журек на закваске, в Испании — торрихас (сладкие гренки). Но главное, что объединяет всех верующих, — это духовное измерение поста, которое не зависит от национальных особенностей.

