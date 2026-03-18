Черные яйца на Пасху: протоиерей из Подмосковья раскрыл отношение церкви к новой моде

Современная мода на минимализм и необычные визуальные решения добралась до религиозных праздников: в соцсетях все чаще встречаются фотографии пасхальных яиц, окрашенных в глубокий черный цвет. Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино и духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского, прокомментировал для REGIONS растущую популярность «мрачного» декора. По мнению священнослужителя, стремление к эстетике не должно входить в резонанс с основным смыслом торжества — победой жизни над смертью.

Пасха является праздником Светлого Христова Воскресения, поэтому использование черного, темно-синего или густого коричневого цветов в оформлении стола выглядит неуместным. Отец Александр подчеркивает, что церковь не накладывает жестких запретов на цвет скорлупы и окрашивание яиц в темные тона не считается грехом. Однако такие эксперименты создают смысловой диссонанс, так как черный цвет традиционно ассоциируется со скорбью, в то время как праздник требует радости и света.

В противовес темным оттенкам, золотой цвет вызывает у духовенства исключительно положительные ассоциации. В церковной традиции золото символизирует божественный свет, благодать и царственное величие Христа. Для получения благородных теплых оттенков рекомендуется использовать проверенные методы:

Луковая шелуха обеспечивает классическую золотисто-коричневую гамму.

Березовые листья дают нежный оливковый или лимонный подтон.

Куркума позволяет добиться ярко-желтого, «солнечного» цвета.

Главным цветом праздника остается красный, напоминающий о чуде Марии Магдалины и крови Спасителя. Также приветствуются другие чистые и светлые тона. Белый цвет символизирует чистоту, оранжевый — энергию жизни, зеленый — весеннее пробуждение природы, а голубой — небесную чистоту и здоровье.

Отдельное внимание священник уделил популярным термонаклейкам с изображениями святых. Использование такого декора требует осторожности: после того как яйцо будет очищено, изображения оказываются в мусорной корзине, что может быть расценено как непочтительное отношение к святыне. Протоиерей советует выбирать нейтральные узоры или растительные орнаменты.

Подготовку к празднику в 2026 году, который выпадет на 12 апреля, лучше планировать заранее:

Чистый четверг (9 апреля) — основной день для окрашивания яиц и выпекания куличей.

Великая пятница (10 апреля) — день строгого поста и молитвы, когда заниматься тяжелым домашним трудом не принято.

Великая суббота (11 апреля) — время для завершения последних приготовлений и освящения еды в храмах.

Внешние атрибуты, по словам отца Александра, призваны лишь подчеркнуть духовную суть торжества. Выбор светлой палитры помогает создать правильное настроение и глубже прочувствовать атмосферу «праздника праздников».

