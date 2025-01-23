Одиночеству конец: стало известно, когда Семенович и Шреер сыграют свадьбу

Шансы на то, что певица Анна Семенович выйдет замуж за бизнесмена Дениса Шреера, довольно высоки. Их брак будет основан на уважении, общих ценностях и стремлении к стабильности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Семенович призналась, что долгое время была одинока. На данный момент певица строит любовь с бизнесменом Шреером, который все еще находится в процессе развода с бывшей женой. Семенович заявляла, что фактически ее избранник давно расстался с супругой, с которой у него есть общий сын. Карты Таро указали Королевой, что экс-солистка группы «ВИА Гра» может выйти замуж за бизнесмена в течение 1-2 лет. Эзотерик посоветовала паре научиться договариваться и сохранять индивидуальность в браке.

«Карты указывают на сильную эмоциональную связь, но также говорят о необходимости сделать важный выбор. Их отношения могут быть наполнены страстью и гармонией, но не исключено, что они столкнутся с трудностями из-за сомнений или внешних факторов. Для будущего потребуется осознанное усилие обеих сторон», — отметила таролог.

Королева не исключила, что в будущем Шреер может уйти от Семенович к другой, особенно если в их отношениях появятся напряжения или недоверие. Однако многое будет зависеть от осознанного выбора. Искренность поможет создать гармоничный союз, заключила эзотерик.

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